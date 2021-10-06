CHP'nin dayakçı vekili Hüseyin Yıldız'ı eski danışmanı deşifre etti: Bu ilk değil! / 06.10.21

Takvim

CHP'li Hüseyin Yıldız'ın pazartesi günü Meclis odasında danışmanını taciz edip dövdüğü, mağdur kadının odadan kendini zor bela koridora atıp "İmdat polis" diye bağırdığı, konuyu duyan Kılıçdaroğlu'nun "üzerini kapatın" talimatı verdiğini Takvim.com.tr ortaya çıkarmıştı. Yıldız'ın 2015-2017 yılları arasında danışmanlığını yapan Sercan Seyhan, kendisinin de kadına şiddet olayına bizzat şahit olduğunu anlattı.