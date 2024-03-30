CHPnin çırak statüsündeki genel başkanı Özgür Özel, 15 Temmuz şehitlerinden sonra bu kez de İsrailin yürüttüğü soykırım karşısında varoluş mücadelesi veren mazlum Filistinlileri hedef aldı. Haması terör örgütü olarak tanımlayan Özel, Filistin devletinin yapmış olduğu saldırılarda 35 binin üzerinde insan hayatını kaybetti dedi. Tam da bu noktada AK Partiye kaybettirme çizgisinde hareket eden Yeniden Refah Partisi ve Fatih Erbakanın Filistinlileri terörist ilan edenlerle aynı istikamette olması toplum vicdanını yaraladı.