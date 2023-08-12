28 Mayısta yaşanan hezimet ve yaklaşan yerel seçimler öncesi CHPde kazan kaynamaya devam ediyor. Büyük bir hezimet yaşayan Kemal Kılıçdaroğlu bir türlü istifaya yanaşmıyor. CHPnin eski Grup Başkanvekili Kemal Anadol, Kılıçdaroğluna adeta ateş püskürdü. Seçimi kaybeden lider o gece istifa eder. diyen Anadol, Genel başkan maalesef seçmenle gönül bağını yitirmiş durumda. Türkiyeyi ve CHPyi kurtarıcılardan kurtarmak lazım. diye konuştu. Hiç kimsenin CHPden büyük olmadığını söyleyen Anadol, Atatürkün koltuğunda oturamazsın. İsmet Paşa bile istifa etti diyerek tepki gösterdi.