CHPnin yolsuzluktan tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlunun Etilerdeki Le Meridien Oteldeki gizli görüşmelerinin ifşa olduğu görüntülerdeki bavulun jammer olduğu itirafında bulunulmasının ardından siyaset gündemi bir anda muhalefet partisine çevrildi. Jammerın izinsiz kullanımının suç olduğu ortaya çıkınca CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlunun kendilerinin Cumhurbaşkanı adayı olduğu için kullandığını ima etti. Peki CHPnin geçmiş cumhurbaşkanı adayları Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu jammer kullandı mı? Takvim.com.tr olarak aradık sorduk.