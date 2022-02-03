CHP'nin firari Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Burçin Baykal tutuklandı! Suç dosyası kabarık! / 03.02.22

Son dakika haberi... Aralarında FETÖnün belediyeler imamı Erkan Karaarslan ve CHPli Avcılar Belediyesi ihale komisyonu başkanı ve üyelerinin de olduğu 19 şüpheliye operasyon düzenlendi. İhaleye fesat karıştırma, resmi belgede sahtecilik , suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık suçları kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan ancak tüm aramalara rağmen bulunamayan eski Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Burçin Baykal dün yakalanarak sevk edildiği Küçükçekmece Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.