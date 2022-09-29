Son dakika haberi | Halk TVde yayınlanan programda skandal iddialarla hükümet açıkça hedef alındı. Şirin Payzının sunduğu programda ekonomist kisvesi altında yorumlar yapan Güldem Atabay, hazineye uyuşturucu parası girdiğini iddia etti. Bir süre önce İngiliz Financial Times tarafından atılan iftiranın bir benzerini canlı yayında söyleyen Atabay, Türkiye hazinesine kısa süre önce 37 milyar dolar para girişi oldu, bunun önemli bir kısmı uyuşturucu parası ifadelerini kullandı. Devletin uyuşturucu ile verdiği amansız mücadele görmezden gelindi. Oysa İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan son rakamlar Türkiyenin uyuşturucuyla mücadele kararlılığını gözler önüne seriyor. İşte detaylar...