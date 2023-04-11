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CHP'nin fonladığı Enver Aysever'den liste tepkisi: CHP'liler kendini jiletleyecek / 10.04.23

CHP'nin fonladığı Enver Aysever'den liste tepkisi: CHP'liler kendini jiletleyecek / 10.04.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

CHP'nin fonladığı Enver Aysever'den liste tepkisi: CHP'liler kendini jiletleyecek / 10.04.23

Takvim 01:50
02

Bayraktar TB3 ve Bayraktar KIZILELMA, dünyanın ilk SİHA gemisi olan TCG Anadolu'nun uçuş güvertesinde! / 10.04.23

Takvim 02:33
03

Deprem konutlarında ilk teslim bayramda! Bakan Murat Kurum'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Sırtında küfe yok, boş vaatler veriyor / 10.04.23

Takvim 02:15
04

Gayri milli koalisyon gayri milli Saadet! Temel Karamollaoğlu'ndan zaman ayarlı provokasyon: Savunma sanayi, SİHA ve uçakları hedef aldı / 10.04.23

Takvim 02:18
05

Trabzonspor'da teknik adam bilmecesi! Sergen Yalçınve Montella... / 11.04.23

Takvim 01:03
06

CHP'li fondaşlara Meral Akşener çiziği: Listeye giremediler! / 10.04.23

Takvim 02:36
07

Galatasaray'dan sürpriz takas! Cicaldau'nun yerine o gelecek / 10.04.23

Takvim 02:46
08

İYİ Parti'de kriz! Aytun Çıray oy oranının düşüşü için Lütfü Türkkan'ı hedef gösterdi: "Şehidin bacısına küfreden ben değilim" / 10.04.23

Takvim 03:11
09

7'li koalisyonun adayı CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun terörist cenazesine katıldığı ortaya çıktı! / 10.04.23

Takvim 02:38
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