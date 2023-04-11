Türkiye 14 Mayıs seçimlerine artık gün sayıyor. Partiler aday listelerini YSKya teslim etti. CHP ve İYİ Partide liste krizi yaşanırken, tartışmalı isimler büyük tepki çekti. CHPnin fonladığı Enver Aysever, Yüksek Seçim Kuruluna sunulan milletvekili aday listeleri üzerinden Kılıçdaroğluna çok sert yüklendi. CHP listesinden 1inci sırada FETÖcü bir ismin, 2nci sırada ise karanlık işlerle uğraştığını öne sürdüğü Tuncay Özkanın aday gösterilmesini hedef alan Aysever, Seçimde oyumu Kemal Beye vereceğim ama bunu vallahi de billahi de kafamı duvarlara vurarak yapacağım, büyük pişmanlık duyacağım ifadelerini kullandı.