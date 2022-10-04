Mersinde terör örgütü PKK tarafından polisevine yapılan alçak saldırı sonucu bir polisimiz şehit oldu. Gerçekleştirilen hain saldırı Türkiyeyi yasa boğarken CHPnin teröristlere verdiği itibarı da ortaya çıkardı. Saldırıyı gerçekleştiren isimlerden birinin Zozan Tolan kod adlı Dilşah Ercan olduğu gündeme gelirken PKKlı terörist bugün yayınlanan bir video ile patlamadığını duyurdu. Yaşanan bu gelişme CHP’nin 2013 yılında hazırladığı Tutuklu Gazeteciler Raporunda adı geçen Dilşah Ercan’ın terörist olduğunu ve dağda olduğunu tescillemiş oldu. Öte yandan söz konusu teröristin Mersindeki bombalı saldırıda parmak izi olduğu bilinirken çektiği video ile tehditler savurmaya da devam etti.