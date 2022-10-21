AK Partiye geçen Milletvekilleri Mehmet Ali Çelebi ve İsmail Ok, A Habere özel açıklamalarda bulundu. CHPden ayrılışını tek bir cümleyle özetleyen Çelebi, CHP, Demirtaşa şeref madalyası taktı beni linç etti diye konuştu. İYİ Partiden ayrılıp AK Partiye katılan İsmail Ok da ABD güdümünde olan CHPnin amacının Selahattin Demirtaşı hapisten çıkarıp Başkan yardımcısı yapmak olduğunu söyledi. Ok, Akşener, Demirtaş ile kahvaltı için sözleşiyor. Neymiş efendim töre böyle emrediyormuş. Töre, Demirtaşı en sert şekilde cezalandırmayı gerektirir. Tabanı ısıtma hareketiydi bunlar. HDPye bakanlığa kadar geldi mesele... dedi.