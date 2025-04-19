38. Olağan Kurultayın iptali için bizzat CHPliler tarafından açılan davada ilk duruşma görüldü. Ankara 42nci Asliye Hukuk Mahkemesi davayı 26 Mayısa erteledi. Takvim.com.tr duruşma tutanağına ulaştı. Lütfü Savaş ve CHP kurultay delegelerinin vekili, kurultayın mutlak butlan olduğunu dolayısıyla olağanüstü kurultayın yok hükmünde olacağını belirtti. İstanbul Kongresinin de suç kapsamlı eylemler çerçevesinde sakatlandığı, olağanüstü kurultayda oy kullanan 196 delegenin delege niteliğini taşımadığı ifade edildi. Öte yandan mahkeme YSKdan olağanüstü kurultayın belgelerini istedi.