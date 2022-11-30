Son dakika haberi | CHPde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlundaki savaş yeni bir boyuta taşındı. Kaftancıoğlunun Aptal, şizofren, müteahhit kafalı ifadelerini kullandığı İmamoğlu bu sözleri reddetmemiş ve sorulan soru üzerine şekilden şekile girerek Bu bahsi geçen kelimeleri bir kadın olarak söylememiştir diye düşünüyorum. demişti. İmamoğlunun İstanbulda alternif bir il teşkilatı kurduğu, Kaftancıoğlunun da İmamoğluna yakın isimlerin üstünü çizdiği öğrenildi.