CHPnin kent uzlaşısı adı altında ittifak çalışmaları yürütüp Esenyurt, Mersin ve Akdenizde ortak aday çıkarttığı DEM Parti Kandile selam durmaya, elebaşı Öcalana özgürlük istemeyip PKKlı güzellemesi yapmaya devam ediyor. Durum öyle bir vaziyet aldı ki DEM Parti İstanbulun göbeğinde APO mitingi yapacak kadar işi ileri götürdü. Yenikapıdaki nevruz maskeli bölücü mitinginde PKK elebaşı Abdullah Öcalanın posterleri açıldı. Çıkan olaylar nedeniyle 75 kişi gözaltına alındı. Vanda ise “biji serok Apo” sloganları atıldı ve teröristbaşı Öcalan propagandası yapıldı. Etkinlik alanında “Biji serok kürdistan böğürtüleri yükseldi.