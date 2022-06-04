CHP'nin ittifak ortağı, yuvarlak masanın gölge üyesi HDP'den Mansur Yavaş'ın adaylığına veto: Olumsuz bakıyoruz / 04.06.22

Cumhuriyet Halk Partisi ve 6 benzemezin bir araya geldiği yuvarlak masa ittifakında adaylık krizi sürüyor. Kılıçdaroğlu gittiği her yerde aday benim mesajı verse de bu söylemler ittifak ortakları tarafından pek de karşılık görmüyor. 2023 için ön plana çıkan bir diğer isim Mansur Yavaş ile ilgili de CHPnin ittifak ortağı, yuvarlak masanın gölge üyesi HDPden bomba bir çıkış geldi. HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel, Mansur Yavaşın Cumhurbaşkanı adayı olması durumunda Kürtlerden oy alamayacağını açık bir şekilde dile getirdi.