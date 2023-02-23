Kahramanmaraşta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler Hatayda ağır yıkım ve binlerce canın yitip gitmesine neden oldu. İlk günden devleti hedef alan Cumhuriyet Halk Partisi, İskenderunda kentsel dönüşüme engel olarak felakete davetiye çıkardı. CHP yönetiminin, İstanbulda gerçekleştirilen Türkiyenin en büyük kentsel dönüşüm projesine de takoz olduğu öğrenildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlunun başını çektiği ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin destek verdiği CHPliler projeyi durdurabilmek adına 11 dava açtı. İşte detaylar...