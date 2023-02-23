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CHP'nin kastı canımıza! İstanbul'da da kentsel dönüşüme karşı çıktılar: Davacı Ekrem İmamoğlu destekçisi TMMOB! / 23.02.23

CHP'nin kastı canımıza! İstanbul'da da kentsel dönüşüme karşı çıktılar: Davacı Ekrem İmamoğlu destekçisi TMMOB! / 23.02.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

CHP'nin kastı canımıza! İstanbul'da da kentsel dönüşüme karşı çıktılar: Davacı Ekrem İmamoğlu destekçisi TMMOB! / 23.02.23

Takvim 01:38
02

Başkan Erdoğan yıllarca mahalle mahalle gezip anlattı CHP ve yandaşları "rant" diye halkı kışkırttı: İnsanların hayatlarına mal oldular hala aynı terane / 23.02.23

Takvim 00:00
03

Binalarda kullanılan 3 yöntem depreme meydan okuyor: Perde kolon, tünel kalıp ve radye temel / 23.02.23

Takvim 03:24
04

Deprem bölgesinde yapılacak konutlar için çalışmalar başladı: "Etüt çalışmaları tamamlanmadan proje başlamayacak" / 23.02.23

Takvim 02:36
05

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan mucize kız Aleyna'ya ziyaret / 23.02.23

Takvim 02:59
06

Depremden 248 saat sonra enkazdan kurtarılan Aleyna Ölmez Başkan Erdoğan'ın ziyaretini anlattı: "Bu kadar destek çıkılması iyi hissettiriyor" / 23.02.23

Takvim 01:26
07

80 yaşındaki ABD Başkanı Joe Biden uçağın merdivenlerine düştü! / 23.02.23

Takvim 03:13
08

TAKVİM şok kararın perde arkasında yatan gerçeklere ulaştı! İşte Zakharyan gerçekleri / 23.02.23

Takvim 01:03
09

Türkiye'den İsrail'e kınama: "Lanetliyoruz" | İsrail işgal altındaki Nablus'ta 11 Filistinliyi öldürdü 102 kişiyi yaraladı! / 23.02.23

Takvim 03:12
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