Her fırsatta battık bittik algısı işleyen ve yoksulluk siyasetiyle oy devşirmeye çalışan CHPli isimlerin lüks ve şatafat tutkusu açığa çıkmaya devam ediyor. CHPli Canan Kaftancıoğlu, CHPnin düzenlediği 80 Günde Devr-i Alem programına konuşup yoksulluk üzerinden eleştirilerde bulundu. Canan Kaftancıoğlunun yoksulluk siyaseti yaptığı esnada kızı Çağla Kaftancıoğlunun ise Çeşmede lüks mekanlarda eğlence paylaşımları yaptığı ortaya çıktı. Ortaya çıkan durum CHPnin takındığı ikiyüzlü tutumu ve tezat siyaseti bir kez daha açığa çıkardı.