CHPnin toplumun sinir uçlarını kaşıyan provokasyon zincirinde son halka Adıyaman oldu. Kemal Kılıçdaroğlunun zamanlaması manidar Kürt - Alevi çıkışlarının ardından Ahmet Davutoğlu, Alevi-Sünni çatışması olabilir, Alevi bir köy basılabilirdi sözleriye Adıyamanı işaret etti. Bu gelişmeyle eşgüdümlü olarak Kılıçdaroğlu hemen soluğu Adıyamanda aldı. CHP liderine bölgede tepki gösterenler oldu, münakaşalar yaşandı, yandaş medyada Kılıçdaroğluna saldırı başlıkları atıldı. Ortadaki somut deliller ise Adıyamanda yaşananların sistematik ve organize bir algı oyunu olduğuna dair şüpheleri kuvvetlendirdi. | TAKVİM.COM.TR DEŞİFRE