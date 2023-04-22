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CHP'nin 'kurşunlandık' diyerek başlattığı provokasyon zincirinde son halka Adıyaman! Kılıçdaroğlu'nun Alevi çıkışı ve Davutoğlu'na dikkat / 21.04.23

CHP'nin 'kurşunlandık' diyerek başlattığı provokasyon zincirinde son halka Adıyaman! Kılıçdaroğlu'nun Alevi çıkışı ve Davutoğlu'na dikkat / 21.04.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

CHP'nin 'kurşunlandık' diyerek başlattığı provokasyon zincirinde son halka Adıyaman! Kılıçdaroğlu'nun Alevi çıkışı ve Davutoğlu'na dikkat / 21.04.23

Takvim 03:31
02

Çalışma hayatında güçlü hamleler devreye giriyor! Part-time işlerin önü açılacak

Takvim 02:37
03

Avrupa'daki grevler hayatı durma noktasına getirdi! / 22.04.23

Takvim 03:34
04

Beşiktaş'ın orta sahasına Arjantinli top cambazı! Flaş teklif ortaya çıktı / 22.04.23

Takvim 01:18
05

Brezilyalı yıldız Roberto Firmino için devlerle dans! / 22.04.23

Takvim 01:18
06

80 milyon dolarlık vurgun! Fatih Terim, Arda Turan, Muslera ve Selçuk İnan'a dolandırıcının kurbanı oldu / 22.04.23

Takvim 01:04
07

Yerli gaz cepleri ısıtacak! 1.851 TL vatandaşın cebinde kalacak

Takvim 03:11
08

FETÖ 2016'da sondaj gemisi alınmasını engellemeye çalıştı! Berat Albayrak geri adım atmadı: "Kararlılığımızı kimse engelleyemedi" / 21.04.23

Takvim 03:26
09

AK Parti Çukurova İlçe binasına silahlı saldırı! Görüntüler ortaya çıktı... Açıklamalar peş peşe! / 21.04.23

Takvim 02:31
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