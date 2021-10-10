CHP'nin meşru dediği HDP Kandil'den talimat alıyor! Skandal belgeler ortaya çıktı! / 10.10.21

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun HDP’yi meşru göstermesi, HDP’nin Kılıçdaroğlu’na İmralı’yı işaret etmesi gündemde büyük tepki çekmişti. Kılıçdaroğlu’nun “Kürt sorunu onlarsız çözülemez” dediği HDP’nin Kandil’den emir aldığı bir kez daha gözler önüne serildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Elimizde PKK terör örgütünün HDP'ye 15 gün önce gönderdiği belge var. Nasıl davranacağını, hangi adımları atacağını, siyaseti nasıl yapacağını, PKK'ya nerede bağlı olacağını ifade eden bir talimat metni” ifadelerini kullandı.