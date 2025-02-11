CHPdeki ön seçim krizi katlanarak büyüyor. Ankarada 6lı masa benzeri 3lü masa kuruldu. Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel bir araya geldi ancak zirveden uzlaşı çıkmadı. Yavaş, Özgür Özel ve İmamoğluna Ben sizinle olmam mesajı verip ön seçime katılmayacağını duyurdu. Yavaşın Parti Meclisi toplantısını beklemeden yol haritasını belirlemesi CHPdeki krizin ne kadar büyük olduğunu gözler önüne serdi. Peki ABB Başkanının bundan sonraki yol haritası ne olacak? Takvim.com.tr CHPdeki büyük kavganın arka planını detaylarıyla açıklıyor.