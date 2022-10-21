Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün muhtarlarla bir araya geldiği toplantıda muhtarlara müjdeler vererek Muhtarlık müessesesine verdiğimiz önemi İçişleri Bakanlığımız bünyesinde Muhtarlar Daire Başkanlığı kurarak açıkça gösterdik. Muhtarlarımızın taleplerini yakından takip etmek amacıyla, büyükşehir belediyelerinde Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, diğer belediyelerde ise Muhtarlık İşleri Müdürlüklerinin kurulmasını biz sağladık. Bunun için valiliklerde bir vali yardımcısı, büyükşehirlerde genel sekreter yardımcısı ve diğer belediyelerde ise bir başkan yardımcısını muhtarlarımızın taleplerini takip etmek amacıyla sorumlu kıldık. ifadelerini kullanmıştı. CHPli Özgür Özel ise Ankaradaki toplantıya muhtarların katılması için valilerin muhtarlara baskı yaptığı iftirasında bulumuştu. 2015 yılından ortaya çıkan bir belge ise CHPnin muhtarlara verdiği değeri gözler önüne serdi. Söz konusu belgeye göre CHPli Çankaya Belediyesi, belediye bünyesindeki Muhtarlık İşleri Müdürlüğünü kapattı.