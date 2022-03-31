CHP'nin mutabakat metnini düzelttirmek için AB büyükelçisine gönderdiği isim Ünal Çeviköz mü? / 31.03.22

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, altı muhalefet partisinin ortak metnine ilişkin Siz toplantı yaptığınız, bir mutabakat metni oluşturduğunuz süreci kendi yanınızdaki bir büyükelçiyi, bir Avrupa Birliği büyükelçisine gönderip de redakte ettiremezsiniz. değerlendirmesinde bulundu. CHPnin ve 6lı ittifakın sessiz kaldığı skandalla ilgili bomba kulisler konuşulmaya başlandı. Kulislerde Soylu’nun kastettiği CHP’deki büyükelçinin Kılıçdaroğlu’nun Dış Politika Danışmanı emekli Büyükelçi Ünal Çeviköz olduğu iddia edildi.