CHP'nin 'öğrenci yurtları' provokasyonu çöktü! İmamoğlu koltuğa oturdu, 1875 kişilik yurt projesi rafa kaldırıldı / 24.09.21

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İftira ve algı siyasetinden vazgeçmeyen CHP'nin 'öğrenci yurtları' üzerinden girişimde bulunduğu provokasyon çöktü... Kılıçdaroğlu'nun yurt meselesi için "1 yılda çözeriz" açıklamasının ardından skandal bir gelişme yaşandı. 2018 yılında 90 milyon liranın üzerinde maaliyetle 69 bin metrekarelik bir alana yapımına başlanan 1875 kişilik öğrenci yurdu projesinin, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yönetime geçmesiyle askıya alındığı ve yaklaşık 2 yıl 3 aydır kaderine terk edildiği ortaya çıktı.