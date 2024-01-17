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CHP'nin ortağı DEM Parti'nin Eş Başkanı Tülay Hatimoğulları'ndan Meclis'te skandal! TSK'nın operasyonlarından rahatsız olup Kürdistan dedi! / 16.01.24

CHP'nin ortağı DEM Parti'nin Eş Başkanı Tülay Hatimoğulları'ndan Meclis'te skandal! TSK'nın operasyonlarından rahatsız olup Kürdistan dedi! / 16.01.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

CHP'nin ortağı DEM Parti'nin Eş Başkanı Tülay Hatimoğulları'ndan Meclis'te skandal! TSK'nın operasyonlarından rahatsız olup Kürdistan dedi! / 16.01.24

Takvim 02:51
02

Başkan Erdoğan duyurdu! SSK ve BAĞ-KUR emeklisine %5 artış! En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? İşte kalem kalem yeni tutarlar

Takvim 03:00
03

CHP - DEM hattındaki 'Öcalan' pazarlığı sonrası PKK'lı Helin Ümit'ten kirli ittifaka övgü: Yerel demokrasiyi ve iradeyi oluşturmak çok önemli / 16.01.24

Takvim 01:05
04

PKK'nın Avrupa ayağından CHP - DEM ittifakına kirli yol haritası: Süreç Öcalan'ın özgürleştirilmesine müsait / 16.01.24

Takvim 00:59
05

ABD, CIA ve FETÖ aparatı Ruşen Çakır CHP'yi 'DEM'liyor! Kirli ittifakı akladı şehitlerimize dil uzattı: DEM Parti'ye Türkiye'nin ihtiyacı var / 16.01.24

Takvim 00:54
06

MSB duyurdu! Suriye ve Irak'ın kuzeyine yeni hava harekatı: PKK'nın finans kaynaklarına ağır darbe / 16.01.24

Takvim 01:00
07

Yine İETT vakası! Vatandaştan Ekrem İmamoğlu ve yönetimine salvo: "Halka bu eziyeti çektiriyorsunuz, lanet olsun" / 16.01.24

Takvim 02:40
08

İran ordusu Irak'ta ABD'yi vurdu! Amerikan üslerine çok sayıda füze fırlatıldı / 16.01.24

Takvim 02:25
09

Katiller birbirine düştü | Terör devleri İsrail'de iç karışıklık alarmı! Muhalefet lideri Yair Lapid fitili ateşledi: Başbakan Netanyahu ile Savunma Bakanı Yoav Gallant görüşmüyor / 16.01.24

Takvim 01:53
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