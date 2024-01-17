Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından Kemal Kılıçdaroğlunu devirerek genel başkanlığa oturan Özgür Özel de PKKnın partisinin peşinden ayrılamadı. Yerel seçimler için PKK partisi DEMin kapısına kadar giden, Türkiye düşmanı Pervin Chakarın elini öpen Özgür Özelin iş birlikçileri, 9 şehidimizin ardından intikam için TSKnın sınır dışı operasyonlarından rahatsız oldu. Özgür Özele eş başkan diyesim geldi ifadelerini kullanan DEM Parti EŞ Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin grup toplantısında yine siviller vuruluyor yalanına sarıldı. Yerel seçimler için de konuşan Hatimoğullarının Gazi Meclisteki Kürdistan sözleri büyük tepki çekti.