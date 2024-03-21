Cumhuriyet Halk Partili İBB Başkanı Ekrem İmamoğluna yakın isimlerin başrolünde yer aldığı şaibeli para sayma görüntülerine her gün yenileri ekleniyor. Ortaya çıkan son görüntülerde daha önce olmayan yeni kişilerin olduğu ve çanta yerine valizlerle para taşındığı görüldü. Söz konusu kişilerin kimliği ve CHP’li Belediyelerle ilişkilerinin ne olduğu merak konusu oldu. Öte yandan son görüntülerde ofise getirilen bazı çantaların ayrıldığı görüldü. Bu durum gelen ve giden ayrı ayrı paraların olduğu iddialarını da güçlendirdi.