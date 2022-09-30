CHPli Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, HDPKK ile olan ittifakın diyeti sonucu Belediyeyi adeta Kandile çevirdi. Belediyenin Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Bedrettin Gündeşin PKK ile bağlantıları ortaya çıkmış, örgüt suçundan tutuklanarak cezaevine atılmıştı. Bu gelişmenin üzerine akıllara CHPnin provokatör vekili Ali Mahir Başarırın Neymiş Mersinde çalışan işçiler terör örgütü üyesiymiş... İsim vermezseniz namertsiniz sözleri geldi. Rezil bir üslupla AK Partiyi hedef alıp, Mersin Belediyesinde PKKlı olmadığını iddia eden Başarırın kepaze oluşu sosyal medyada gündem oldu.