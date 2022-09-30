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7/24 Dinle Takvim CHP'nin provokatör vekili Ali Mahir Başarır'ın kepaze oluşu gündemde! 'Terörist yok' dediği belediyenin daire başkanı PKK'lı çıktı / 29.09.22
CHP'nin provokatör vekili Ali Mahir Başarır'ın kepaze oluşu gündemde! 'Terörist yok' dediği belediyenin daire başkanı PKK'lı çıktı / 29.09.22

CHP'nin provokatör vekili Ali Mahir Başarır'ın kepaze oluşu gündemde! 'Terörist yok' dediği belediyenin daire başkanı PKK'lı çıktı / 29.09.22

Takvim

150 Bölüm | 06:10:40
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

CHP'nin provokatör vekili Ali Mahir Başarır'ın kepaze oluşu gündemde! 'Terörist yok' dediği belediyenin daire başkanı PKK'lı çıktı / 29.09.22

Takvim 02:13
02

İhanet mi ticaret mi? Icardı-Wanda Nara ayrılığı tam anlamıyla bomba etkisi yarattı / 24.09.22

Takvim 01:37
03

Galatasaray'ın sahadaki dahisi Juan Mata! IQ'su Einstein'la yarışıyor / 28.09.22

Takvim 01:12
04

Eylül’de olmadı Ocak’ta gelecek! Galatasaray yönetimi ara transfer döneminde Matias Vina için harekete geçecek / 22.09.22

Takvim 01:27
05

'Sıfır Atık'la ekonomiye 62 milyar TL'lik dev katkı! Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan 5 yıl önce start vermişti

Takvim 01:31
06

Terör örgütü PKK gelini HDP'li Semra Güzel'in "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 15 yıla kadar hapsi istendi! / 29.09.22

Takvim 01:57
07

Mersin'de PKK/KCK operasyonunda yakalanan belediyenin daire başkanı Bedrettin Gündeş tutuklandı / 29.09.22

Takvim 01:44
08

CHP'li mangır ve HDPKK'lı Kandil medyasından Mersin'deki teröristi aklama operasyonu: Parmak izi tutmadı yalanı devrede / 29.09.22

Takvim 01:59
09

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde temeller 25 Ekim'de atılacak! İşte ilk görseller

Takvim 02:14
10

Altı kez toplanan altılı masa, adayını açıklamadı! TAKVİM de 'sürpriz altılı'yı sıraladı... / 30.09.22

Takvim 01:19
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