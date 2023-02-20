Asrın felaketi sonrası Türkiye yaralarını sararken, muhalefet manipülatif bilgi ve dezenformasyon temelli algılarla devleti hedef gösterdi. TOKİlerde tek bir hasarın olmayışını görmezden gelip, devletin kentsel dönüşümde yetersiz kaldığını öne sürdü. Tam da bu noktada sergilenen riyakar siyaste arşivlerle tescillendi. 2019da CHPnin aday olarak gösterdiği eski meclis üyesi Hikmet Hatunoğlu, kentsel dönüşüm hamlesinin durdurulacağını vaat etmiş, Kentsel Dönüşüme Hayır kampanyası düzenlemişti. CHPli Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş da o dönemde kentsel dönüşüm noktası olarak belirlenen bölgelerden Emek Mahallesinde bir miting düzenlemiş ve kentsel dönüşüme karşı çıkmıştı.