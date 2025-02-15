Takvim.com.trnin en önemli tanıklarından biri ile röportaj yaparak gündeme getirdiği CHPnin şaibeli kurultayı Başkan Recep Tayyip Erdoğana soruldu. Erdoğan CHP içindeki şaibe iddialarının yargının konusu olduğuna dikkat çekerek, Konu, yargıya da intikal etti. İddiaların yargı tarafından araştırılması sonucu, birçok gerçeğin ortaya çıkması muhtemel. Görüyorsunuz partinin bir önceki Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da şaibe yoktur diyemiyor. Sadece mevcut CHP yönetiminin açıklama yapması gerektiğini söylüyor. CHP yönetimi ise iplikleri pazara çıkmasın diye konuya hiç temas etmiyor. Bakalım oradaki kötü kokular nasıl bir çukurdan geliyor? ifadelerini kullandı. Erdoğan, Özel, İmamoğlu ve Yavaş denkleminde süren adaylık savaşını da değerlendirdi.