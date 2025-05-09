CHPnin 38. Olağan Kurultayı üzerine şaibe ve para trafiği gölgesi düştü. Kurultay sürecinde bavul bavul dolarlar, lüks telefonlar ve oy karşılığı makamlar dağıtıldığı bizzat CHPliler tarafından itiraf edildi. 26 Mayısta görülecek iptal davası öncesi ses getiren bir gelişme yaşandı. CHPnin sabık genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mağdur sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Kılıçdardoğlu şaibeli kurultayı aklayan konuma düşmemek için olağanüstü kurultayda aday olmadığı, mahkemeden çıkacak iptal kararını beklediğini biliniyor. Kurultaya iptal davası açanlar da Özgür Özel ve mevcut yönetimin görevden alınmasını, tedbiren Kılıçdaroğlunun göreve iade edilmesini istiyor.