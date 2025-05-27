CHPnin şaibeli kurultay davasında ikinci duruşma Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesinde bugün görüldü. İptal davası 30 Hazirana ertelendi. CHP Genel Merkezine müzekkere yazılarak, 4-5 Kasım 2023 tarihi itibarıyla geçerli olan parti tüzüğünün istenmesine hükmeden mahkeme, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından da CHPnin 38. Olağan Kurultayına ilişkin başlatılan soruşturmadaki son durumun bildirilmesini karar verdi. Davacı olan Lütfü Savaş ve CHP kurultay delegeleri, bu şartlar altında Özgür Özel, CHP MYK, PM ve YDK üyelerinin görevden uzaklaştırılmasını talep etti. Kemal Kılıçdaroğlu ve kurultay öncesi PM ve YDK üyelerinin tedbiren görevi devralması istendi. Mahkeme bu talepleri beyanları tutanağa geçirdi. İptal kararı çıkarsa Kılıçdaroğlu yönetimi devralabilir.