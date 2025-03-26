CHP kurultayındaki şaibenin boyutunu gözler önüne seren yeni ifadeler ortaya çıktı. Bursa delegesi Serda Tandoğan Kuru, Veli Ağbaba ve Özgür Özelin kurultaydan 10 gün önce kendisine Bizi destekle senin belediye başkan adaylığını açıklayalım dediğini itiraf etti. Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemirin kripto para teklifinde bulunduğunu dile getiren Kuru, delegelere İBBden makam ve mevki verildiğini, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaşın oğlunun Kültür A.Ş.de işe başlatıldığını söyledi. Hakkari delegeleri Kemal Ölmez ve Nazım Demir ise 600 bin TL+ telefon pazarlığın anlattı.