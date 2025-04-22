CHPnin şaibe, menfaat ve para trafiği itiraflarıyla mahkemelik olan 38. Kurultayına ilişkin soruşturma sürüyor. İtirafçı olan her delegenin adını verdiği CHP PM üyesi Baki Aydöner, CHP YDK Üyesi Özkan Tice, yine PM üyelerinden Ali Haydar Fırat ve Ozan Işık şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Kılıçdaroğlunun Brütüsü olarak anılan ve Özgür Özel ve Ekrem İmamoğluna bilgi veriyordu denilen Şükran Kütükçü de ifadeye çekildi. CHP PMden Ali Haydar Fırat eşinin Çankaya Belediyesinde memur olarak işe başlatıldığını, Ozan Işık da kardeşinin İGDAŞta çalıştığını kabul etti.