CHP'nin sığınmacı fırıldaklığı! 2016'da mültecilere kalıcılık vaad etmişlerdi! / 10.05.22

Son dönemde Türkiyeye sığınan mültecileri hedef alarak halkı kışkırtmaya çalışan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlunun mülteci siyaseti kamuoyu tarafından büyük tepkiyle karşılanıyor. Kirli algıda başrol oynayan Kılıçdaroğlu, siyasetine sığınmacıları dahil etti. sürekli sığınmacılar için gidecekler söylemini kullanan CHPnin 2016 yılında sığınmacılarına nasıl destek çıktıkları tekrardan gündeme geldi. 2016da CHPli vekillerce hazırlanıp TBMMye sunulan raporda geçici koruma altindaki sığınmacıların mülteci olarak kabul edilmesi ve büyük çoğunluğun kalıcı olacağı kabul edilmelidir denilmişti. İşte CHPnın 180 derece dönüşünü anatomosi.