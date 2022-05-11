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7/24 Dinle Takvim CHP'nin sığınmacı fırıldaklığı! 2016'da mültecilere kalıcılık vaad etmişlerdi! / 10.05.22
CHP'nin sığınmacı fırıldaklığı! 2016'da mültecilere kalıcılık vaad etmişlerdi! / 10.05.22

CHP'nin sığınmacı fırıldaklığı! 2016'da mültecilere kalıcılık vaad etmişlerdi! / 10.05.22

Takvim

150 Bölüm | 06:03:43
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01

CHP'nin sığınmacı fırıldaklığı! 2016'da mültecilere kalıcılık vaad etmişlerdi! / 10.05.22

Takvim 01:01
02

Sınır terörden arındırıldı: Yeni göç dalgaları tampon bölgelerde durduruldu / 07.05.22

Takvim 02:27
03

Ucuz gıda seferberliği! ‘Birlikten Berekete’ ve ‘Ürün Takip Sistemi’ uygulaması ile ürünler tarladan sofraya takip edilecek

Takvim 02:20
04

İş kazasına çifte aylık! İş kazası geçirenlerin sosyal hakları nelerdir?, Erken emeklilik hangi şartlarda gerçekleşiyor? / 09.05.22

Takvim 02:13
05

İstanbul'un mezarlıklarını kaderine terk eden CHP'li İBB'ye büyük tepki: Ne bayram temizliği ne de güvenlik var / 04.05.22

Takvim 02:14
06

CHP'li İBB'deki yasak aşkta yalan rüzgarı! Aldatılan hakim boşandı eşine dava açıldı / 02.05.22

Takvim 01:31
07

Adaylık yarışı aralarını bozdu! Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasında otel odasında 1 saat 5 dakikalık kavga! / 30.04.22

Takvim 02:37
08

Dünyaya açılmak isteyen ve dış pazarını büyütmek isteyen KOBİ'lere büyük fırsat: KOSGEB'den 300 bin lirayı aşan destek / 10.05.22

Takvim 01:18
09

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ateşle oynuyor! Başkan Erdoğan'la ilgili küstah sözler / 10.05.22

Takvim 01:31
10

Uğurcan Çakır maç sonu çok sinirlendi: Böyle kardeş takım olmaz / 10.05.22

Takvim 01:27
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