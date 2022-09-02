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7/24 Dinle Takvim CHP'nin sokağa çıkacak yüzü yok! Gittikleri her yerden kovuluyorlar: Tayyip'in tırnağı olamazsın / 02.09.22
CHP'nin sokağa çıkacak yüzü yok! Gittikleri her yerden kovuluyorlar: Tayyip'in tırnağı olamazsın / 02.09.22

CHP'nin sokağa çıkacak yüzü yok! Gittikleri her yerden kovuluyorlar: Tayyip'in tırnağı olamazsın / 02.09.22

Takvim

150 Bölüm | 06:01:44
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

CHP'nin sokağa çıkacak yüzü yok! Gittikleri her yerden kovuluyorlar: Tayyip'in tırnağı olamazsın / 02.09.22

Takvim 02:46
02

Ankara’da bu kadarına da pes dedirten olay! 100 milyonluk mirası alabilmek için şizofren babaya sağlam raporu aldırdı / 26.08.22

Takvim 03:20
03

Fenerbahçe yıldız golcü Maxi Gomez transferini sonunda tamamladı / 30.08.22

Takvim 00:59
04

Beşiktaş transferde hız kesmiyor! Kartal’ın hedefi Tressoldi / 01.09.22

Takvim 00:57
05

Almanya 'fişini çekeriz' dedi! Türkiye vatandaşını sahipsiz bırakmadı / 24.08.22

Takvim 02:05
06

İBB iştirakinde taciz skandalına örtbas girişimi! Boğaziçi Yönetim A.Ş.'den taciz mağduru kadınlara şok sözler / 29.08.22

Takvim 03:25
07

CHP'nin KHK ihaneti! Kılıçdaroğlu önce 'işe iade' sözü verdi sonra yardımcısı Yüksel Taşkın'ı FETÖ'cülerin yayınına gönderdi / 02.09.22

Takvim 00:00
08

Fondaş medyada rezalet bitmiyor: Şirin Payzın teröriste rahmet okudu / 02.09.22

Takvim 00:00
09

15 Temmuz şehitlerinin ailelerinden Kılıçdaroğlu'na sert tepki: FETÖ’cüleri serbest bırakıp bizi mi hapse atacaksın? / 02.09.22

Takvim 02:34
10

“Ruslar’a vize vermeyin” diye Avrupa’ya baskı yapan Zelenski, İtalya’daki lüks villasını Rus bir çifte kiraladı / 02.09.22

Takvim 01:19
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