Seçim hazırlıklarını sürdüren Cumhuriyet Halk Partisi esnaf ziyaretlerinde vatandaşın tepkisinden kaçamıyor. CHPnin Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile AK Partiyi hedef alan söylemleri ve başkanlık seçimi için HDP ile al gülüm ver gülüm diyalogları her seferinde sokakta gerekli karşılığı buluyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile kurmaylarının aldığı tepkilere bir yenisi Sivasta eklendi. Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasunun esnaf ziyareti sırasında, Başkan Recep Tayyip Erdoğanı hedef alan sözlere, vatandaş Tayyipin tırnağı olamazsın karşılığını verdi.