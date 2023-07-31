Akbelende yürüttüğü kirli provokasyonla sınırı aşan CHPnin skandallarının ardı arkası kesilmiyor. CHP tescilli provokatörü Mahmut Tanal, bölgede GBT kontrolü yapan jandarma personeline eşkıya deyip hakaret etti. Mehmetçikin elindeki belgeyi almak isteyen Tanal, jandarmanın peşinden koşarak yakalamaya çalıştı. Bu durum Akbelende meselenin ağaç olmadığını ve CHPnin kirli siyasetini bir kez daha açık etti. İçişleri Bakanlığı, jandarma personeline eşkıya diyerek hakaret eden CHPli Mahmut Tanal hakkında hukuki sürecin başlatıldığını duyurdu. Konuyla ilgili Jandarma Genel Komutanlığından bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, Kolluk kuvvetlerine saldıran ve direnen 40 provokatör ve eylemci şahıs Milas Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınmış olup şüphelilerin adli işlemleri devam etmektedir. Tanal hakkında adli mercilere suç duyurusunda bulunulmuş olup hukuki süreç kararlılıkla takip edilecektir. denildi.