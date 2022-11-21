Son dakika haberi! CHPnin sosyal medyada paylaşılan video üzerinden devleti karalamaya yönelik söylemlere imza atarak 3 Arap terör saldırısı üzerinden Türkiye ile dalga geçiyorlar algısı oluşturmaya çalışmıştı. Videoda yer alan şahısların İsrailli olduğunu ve bu şahıslardan ikisinin 08 Kasım ve 10 Kasım tarihlerinde Türkiyeden ayrıldığı ortaya çıktı. Ayrıca videoda, 3 şahsın İstanbulda yaşanan hırsızlık olayını anlatmak istediği anlaşılmıştı. Algısı patlayın CHPli Gürsel Güntekin ise videoyu sildi. Görüntüleri sosyal medyada paylaşan 3 kişiden biri gözaltına alındı. Öte yandan İçişleri Bakanlğı Göç İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamada, Böylesi kötü niyetli girişimlerin ülkemizdeki huzur ortamını baltalama, yabancı, turist ve göçmenler ile vatandaşlarımızın karşı karşıya getirilmesi niyetini taşıdığı da değerlendirilmektedir. denildi.