CHP yandaşı, algı operatörü sosyal medya hesapları, montaj video üzerinden ATVyi hedef alarak Dezenformasyonla Mücadele Yasasını aleni bir şekilde çiğnedi. 25 Haziran 2022de ATVde yayınlanan bir bültende asgari ücretle ilgili % 40 zamdan bahseden sunucu Deniz Türe sehven maaşların 40 bin TL olacağını söyledi. Türe, bu hata sonrası saniye geçmeden sözlerini 6 bin TL’ye yaklaşacak şeklinde revize etti. Bu olay üzerinden videoyu montajlayarak sosyal medyada yeniymiş gibi yayan troller ATVyi hedef gösterdi. Yasaya göre göre yalan ve algı dolu haberler üzerinden yapılan siber zorbalığa 3 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Takvim.com.tr, Dezenformasyonla Mücadele Yasasını çiğneyen CHPnin troll ağını tek tek deşifre etti.