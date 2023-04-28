14 Mayıs seçimlerinin yaklaşmasıyla beraber CHPnin paralı trolleri yalan, manipülasyon, iftira ve provokasyonlarda vites yükseltti. Bunun son örneği ise Haber isimli sayfanın Afrikalı bir kabile Kemal Kılıçdaroğluna destek videosu çekti başlıklı paylaşımı oldu. Paylaşımda Afrikalı bir grubun İyi şanslar Kemal Dede! diyerek Kılıçdaroğlunun seçim müziği eşliğinde dans ettiği video servis edildi. Söz konusu videonun ise aslında montaj ve Kemal Kılıçdaroğluna destek videosu çeken kişilerin Afrikada bir kabile değil 44.9 Euroya dans videoları çeken Boğa Takımı adlı bir grup olduğu ortaya çıktı.