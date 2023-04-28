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CHP'nin trolü fena patladı! Afrikalı kabile destek verdi dediler gerçek bambaşka çıktı / 27.04.23

CHP'nin trolü fena patladı! Afrikalı kabile destek verdi dediler gerçek bambaşka çıktı / 27.04.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

CHP'nin trolü fena patladı! Afrikalı kabile destek verdi dediler gerçek bambaşka çıktı / 27.04.23

Takvim 04:39
02

Tarih belli oldu! İlk Türk uzay yolcularını Başkan Erdoğan açıklayacak / 27.04.23

Takvim 03:36
03

Başkan Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü / 27.04.23

Takvim 04:01
04

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den emekli maaşlarıyla ilgili flaş açıklama: "7 bin 500 TL üzerinden maaş alanlar refah payı verilecek"

Takvim 03:32
05

Cimbom'da Fabio Carvalho sürprizi: Genç yıldız için gözler teknik heyet raporunda! / 28.04.23

Takvim 01:13
06

GENAR son anket oranlarını duyurdu! Seçime sayılı günler vatandaş ne diyor? İşte tüm detaylar... / 28.04.23

Takvim 02:57
07

Memura-Emekliye ek zam: Milyonlara yeni müjde geliyor! Kimler nasıl yararlanacak?

Takvim 01:49
08

Yüksek hızlı hedef uçak Şimşek'in yeni versiyonu "Süper Şimşek" ilk kez piste çıktı! / 27.04.23

Takvim 00:00
09

Kandil'in 'iç savaş' çıkışı sonrası HDP'den PKK sloganlarıyla 7'liye mesaj: Yeni yüzyılı birlikte kuracağız | Başrolde terörist yengesi Çiğdem / 27.04.23

Takvim 03:44
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