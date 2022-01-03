CHP’nin Ümraniye darp timi mahkemede yalana sarıldı / 03.01.22

CHP Ümraniye Mahalle Teşkilatı üyesi bir grubun, Kanal İstanbul projesi aleyhine hazırladıkları broşürden almayan AK Partide görevli siyasetçi İmdat Bakırcıyla tartışıp, teşkilat üyesi Tuncay Doğan tarafından darp edilmesine ilişkin yargılamaya başlandı. Tartışmaya karışan isimler olayı inkar ederken, yaşlı adamı darp eden teşkilat üyesi ise bilirkişi raporuna rağmen skandal bir savunmaya imza attı. CHPli Doğanın Bakırcının üzerine doğru koşup sert bir şekilde ittiği, bunun üzerine Bakırcının düştüğünü ortaya koyan bilirkişi raporunu reddeden sanık özrü kabahatinden büyük bir savunmayla, Yanıma yaklaşarak burnumun dibine kadar girdi. Ben de kendisini uzaklaştırmak için elimde göğsüne doğru dokundum. Kendisi yere düştü dedi.