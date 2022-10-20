CHP’li Adana Büyükşehir Belediyesi’nin daha önce sözde kurduğu Sahra Hastanesi yalanı kısa sürmüş ve elinde patlamıştı. Kılıçdaroğlu’nun Bin kişilik sahra hastanesi kuruldu diyerek çok övündüğü Sahra Hastanesi’nin tabelası sökülüp bir kenara atılırken, hastane görünümü oluşturmak için konulan paravanlar çöp olmuştu. Algı ve yalanlara her gün bir yenisi ekleyen CHP bu sefer bitmemiş öğrenci yurdunu büyük bir törenle açtı. Adana Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtının paylaştığı videoda yurdun henüz inşaat halinde olması ve elektrik tesisatının bile yapılmamış olması dikkat çekti.