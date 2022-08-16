Hükümetin son zamanlarda KYK, EYT ve ÖTV konularında yürüttüğü çalışmalara çökerek Biz söyledik, yaptılar algısı oluşturup kamuoyunu yanlış yönlendiren CHPnin kirli tezgahı deşifre olmuş mangır medyasından bir gazetecinin bürokratlar CHPye bilgi sızdırıyor itirafında bulunmuştu. Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Salih Tuna, bu bürokratların Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayraka da düşman olduğunu belirtti. Menfaatleri için satmayacakları değer yoktur. diyen Tuna, bugünkü yazısında, Erdoğanı iş yapamaz hale getirmek isteyen söz konusu bedhahların Berat Albayraka saldırıları nihayetinde anlaşılır bir şeydi. Anlaşılması zor olan, içerdeki birileri tarafından bu saldırıların desteklenmesidir. ifadelerini kullandı.