CHPyi dip dalga korkusu sardı. Kurultay hesaplaşmasına dönen aday belirleme süreci, Ekrem İmamoğlunun İstanbulda listelere çöküp Kılıçdaroğluna yakın isimlerin birer birer tasfiye edilmesi sonrası kendisini mağdur hisseden birçok partilinin olduğundan söz ediliyor. Bu durum İmamoğlu ve Yavaşı endişelendirirken mağdur CHPlilerin alternatif adaylara yöneleceği konuşuluyor. CHPnin son günlerde artan Önde götürüyoruz anketlerinin mevcuttaki dip dalga korkusundan kaynakladığını belirtilirken; Kemal Kılıçdaroğluna gösterilen yoğun ilgi de bu dip dalganın tezahürü olarak karşımıza çıkıyor. Kılıçdaroğlu da 1 Nisan hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor.