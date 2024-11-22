CHPde uzun süredir devam eden 4 başlı savaş alevlenerek büyüyor. ABB Başkanı Mansur Yavaş ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu açık açık Cumhurbaşkanlığı adaylığı üzerinden birbirlerine sallarken savaşın diğer cepheleri CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise parti üzerinden etkili olma mücadelesi veriyor. Söz konusu mücadeleye ilişkin kulislerde CHPyi karıştıracak bir talepten bahsediliyor. İddiaya göre İmamoğlu Özgür Özele 4 isim vererek MYKdan atmasını istedi. İlginç olan ise bu isimlerin Özele çok yakın olması...