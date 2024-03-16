CHPde basiretsizler krizi baş gösterdi. Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özele karşı isyan bayrağı çekti. Yavaşın Özgür Özeli hedef alarak İmamoğlu’na karşı basiretsiz. Ekrem bütün ilçeleri belirliyor, bize gelince bir adama yer bulamıyor dediği öne sürüldü. Ekremci medya ise Mansur Yavaş ağzını bozdu: Hedefindeki iki isim Özel ve İmamoğlu başlığıyla gelişmeyi servis etti. Bu durum İmamoğlu fondaşlar üzerinden seçime günler kala Mansur Yavaşa operasyon mu çekiyor? sorusunu akıllara getirdi. Tam da bu noktada TAKVİMin günler öncesinden gündeme getirdiği MANSUR SAVAŞ başlıklı haber önem kazandı.