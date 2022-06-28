CHP'yi sarsan intikam kasetleri sonrası Aykut Erdoğdu'nun ipi çekildi! Kapıyı gösterdiler... / 27.06.22

CHPli Aykut Erdoğdunun eski eşi Özge Erdoğdunun patlattığı intikam kasetleri gündeme bomba gibi düştü. Erdoğdunun yeni eşi Tuba Torun ile ilgili eski eşine söylediği 50 kişi ile birlikte oldu, 4 senedir ehl-i namus sözler duyanları hayrete düşürürken Torunun parti içinde yükselebilmesi için yaptığı torpilleri de itiraf etti. Özge Edoğdunun servis ettiği ikinci intikam kasedinde ise Tuba Torun, Dolarla milletvekili oluyorlar, ben burada sabahtan akşama kadar kadın hakları diye g. yırtıyorum. dedi. Bu gelişmelerin ardından CHP Genel Merkezinden dikkat çeken bir hamle geldi. Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Sayın Erdoğdunun kendisi ve partimiz açısından en doğru kararı vereceğine inanıyoruz dedi.