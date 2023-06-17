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CHP'yi tokatlayan tokatlayana! Abdüllatif Şener depremi! Özgür Özel ve Faik Öztrak'tan olay sözler / 16.06.23

CHP'yi tokatlayan tokatlayana! Abdüllatif Şener depremi! Özgür Özel ve Faik Öztrak'tan olay sözler / 16.06.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

CHP'yi tokatlayan tokatlayana! Abdüllatif Şener depremi! Özgür Özel ve Faik Öztrak'tan olay sözler / 16.06.23

Takvim 03:52
02

CHP'li Eren Erdem'den günün fıkrası: Erdoğan'a değil yedi düvele kaybettik / 16.06.23

Takvim 01:31
03

Avrupa'da 'sağlıksız' sistem! İngiltere'de binlerce pratisyen hekim çalışma saatlerini ve maaşları protesto etti / 16.06.23

Takvim 03:15
04

Teröristlerin cirit attığı İsveç'ten Türkiye'ye yaranma çabası: PKK dahil tüm terör örgütlerini kınıyoruz / 16.06.23

Takvim 02:28
05

Eski ABD Başkanı Donald Trump'tan bir 'derin devlet' çıkışı daha: Onların savaşlarını reddettim... Biden Obama ve Clinton itirafı / 16.06.23

Takvim 02:34
06

ABD Başkanı Joe Biden'dan yeni gaf: Tanrı Kraliçe'yi korusun dostum / 16.06.23

Takvim 02:44
07

Galatasaray McKennie için harekete geçti! Yıldız isim için kiralama ve satın alma seçenekleri masada... / 17.06.23

Takvim 01:15
08

Türk siyasetinin en büyük tokatçılığı tescillendi! CHP'den 35 vekil koparan Gelecek, DEVA ve Saadet grup kuruyor / 16.06.23

Takvim 03:51
09

Günyüzü görmesin! FETÖ üyesi darbeci Albay Uzay Şahin tekneyle kaçarken enselendi / 16.06.23

Takvim 01:05
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