Seçimlerde küçük ortakların yaklaşık 40 vekil kopardığı CHPde son bomba Abdüllatif Şenerin açıklamalarıyla patladı. Eski CHPli Abdüllatif Şener, Kılıçdaroğluna oy vermediğini söyledi. Şenere ve CHP yönetimine tepkiler yükselirken CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve CHP Sözcüsü Faik Öztraktan peş peşe açıklamalar geldi. Özel, İçim acıyarak, kanım donarak izledim. derken Faik Öztrak ise Demek ki oyunu birilerine vermiş ama kime verdiğini açıklamaya dili gitmiyor dedi. Açıklamalarından ardından sosyal medyada CHPye tepkiler arttı. Vatandaşlar Nasıl partisiniz ki gelen giden sizi kandırıyor. Tokatlıyor. yorumlarını yaptı.