Suriyede tesis edilen yeni dönem ve Ankaranın bölgedeki kilit rolü emperyal tetikçileri çıkmaza soktu. CIA şeytani planlara girişip İsrail, Suriyede Türklere karşı PKKya ağır silah ve SİHA versin planları yaptı. Lazkiye - Tartus hattında Alevi özerk yapı söylemleri geliştirdi. Kirli ve sinsi planların arkasında ise azılı Türkiye düşmanı Michael Rubin yer alıyor. Rubin son olarak Başkan Erdoğan ve Mehmetçike küstah tehditler savurup ABD Suriyede Türkleri öldürmeye hazırlanması gerekiyor başlıklı bir makale kaleme aldı.