Azılı Türkiye düşmanı CIA artığı Michael Rubin, Suriyede değişen denklem sonrası İsrailin kürdistana karşı ya konuş ya sus zamanı başlıklı bir makale kaleme aldı. PKK/YPGye arka çıkan Rubin, İsrail Suriyede Türklere karşı YPGye İHA versin, Kürtleri silahlandırsın, PKKya tedarik sağlasın ifadelerini kullandı. Rubinin kaleme aldığı satırlardan hiç şüphesiz Erdoğan nefreti de aktı. Ermeni tezlerine destek verip Başkan Erdoğanı soykırımcılıkla suçlayan Rubin, Trump dönemi öncesi ABDye de Suriyeden asker çekme baskısı yaptı.