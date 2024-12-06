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CIA ajanı Rubin'den İsrail'e YPG'li yol haritası! ABD'ye "Suriye'den asker çekme" baskısı: "Türklere karşı PKK'ya İHA verip silahlandırın" / 06.12.24

CIA ajanı Rubin'den İsrail'e YPG'li yol haritası! ABD'ye "Suriye'den asker çekme" baskısı: "Türklere karşı PKK'ya İHA verip silahlandırın" / 06.12.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

CIA ajanı Rubin'den İsrail'e YPG'li yol haritası! ABD'ye "Suriye'den asker çekme" baskısı: "Türklere karşı PKK'ya İHA verip silahlandırın" / 06.12.24

Takvim 05:47
02

Anlaşmalar tamam! Fenerbahçe'den 3 imza birden / 06.12.24

Takvim 03:15
03

Manhattan’da şoke eden cinayet! Ünlü CEO Brian Thompson sokak ortasında öldürüldü: Şifre mermilerde / 06.12.24

Takvim 03:46
04

Ya Beşar men dakka dukka! Hama düştü gözler Humus'a çevrildi... Başkan Erdoğan 12 yıl önce bugünleri işaret etti / 06.12.24

Takvim 03:06
05

Galatasaray'ın istifa çağrısı sonrası TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan ilk cevap! "Dursun Özbek'e saygım yok" / 06.12.24

Takvim 07:34
06

Küçükçekmece'de mide bulandıran olay! Çiğköfte alırken dehşeti yaşadı: Genç kadını taciz eden şüpheli tutuklandı / 06.12.24

Takvim 01:03
07

TFF çağrı yaptı UEFA 7 gün sonra uyandı! İsrailli futbolcu Gavriel Kanichowsky'e soruşturma açıldı / 06.12.24

Takvim 01:15
08

Fenerbahçe adım adım mutlu sona yaklaşıyor! Talisca transferinde sıcak gelişme / 06.12.24

Takvim 01:23
09

Victor Nelsson'a sürpriz talip! Championship Galatasaray'ın yıldızı için harekete geçti / 06.12.24

Takvim 00:51
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