ABDnin psikolojik harp elemanı Michael Rubin, Türkiye ve KKTCsiz Kıbrıs planını dile getirdi. İngiltere, Doğu Akdenizde Türkiyenin oluşturduğu güçlü zorluklara karşı koyamayabilir diyen CIA ajanı,1971 tarihli Bahreyn formülünde olduğu gibi İngilterenin Kıbrıstaki üslerini ABDye kiralaması gerektiğini savundu. Ağrotur ve Dikelyayı gözüne kestiren Rubin, ABD-Kıbrıs bağları daha da sağlamlaşır dedi. ABDnin şimdiden Baftaki hava, Marideki deniz üssüne talip olduğu, Hristodulidisin ziyaretinde bunun gündeme geldiği konuşuluyor.