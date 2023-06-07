ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA Direktörü William Burns, Yunanistanda Meriç ve Dedeağaça gizli bir ziyaret gerçekleştirdi. Burnsün, Dedeağaç ziyaretine CIA ajanlarının eşlik ettiği iddia edildi. Öte yandan Dedeağaç, Türkiyeye sadece 50 km mesafede yer alıyor. Seçim sonrası ABD istihbaratının zamanlaması manidar bir şekilde Yunanistanın Türkiyeye yakın kesimlerini ziyaret etmesi kafalarda soru işareti bıraktı. Bilindiği üzere ABD, geride bıraktığımız aylarda Balkanlar ile Avrupa’ya silah ve personel sevkiyatı için kullandığı Dedeğaç limanını yeni bir askeri deniz üssüne dönüştürmeyi planlayan adımlar atmıştı.