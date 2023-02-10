Asrın deprem felaketi sonrası devlet, milleti ile el ele verip yaralarını sarmaya çalışırken CHP, küresel kaos tetikçileri ve CIA Erdoğan düşmanlığı üzerinde buluştu. CIAnin etki ajanı Michael Rubin, Kılıçdaroğlunun CHPli belediyelere tavır var söylemi ile eş güdümlü olarak Erdoğan muhalefet belediyelerini aramadı, tüm Türklerin lideri olamaz iftirasını attı. Rubin, Kürt şehirlere yardım gitmiyor algısını yayıp fitne ateşi yakarken Türkiyedeki ABDli diplomatlara da bağımsız hareket edin diye seslendi. Etki ajanı ağzındaki baklayı ise ABDye Türkiyeye müdahale edin çağrısında bulunarak çıkardı.