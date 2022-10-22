CHPnin HDPKK komiseri Sezgin Tanrıkulunun toplum vicdanını yaralayan skandalları bitmek bilmiyor. Tanrıkulu son olarak PKKnın kimyasal silah yalanına sarılarak Türk Silahlı Kuvvetlerini hedef gösterdi. CIAnin TR 705 kodlu ajanı olduğu ortaya çıkan Sezgin Tanrıkulunun halkın sinir uçlarıyla oynayan her olayda parmağının bulunması ise manidar. Takvim.com.tr, bu gelişmeler ışığında Türkiyenin terörle mücadelesinden rahatsız olup, SİHAlarla ilgili skandal söylemlerde bulunan, HDP ile gönül bağı kurup terörist cenazelerinde boy gösteren Sezgin Tanrıkulu dosyasını açtı. İşte CIA kod TR 705in kirli, karanlık ve rezil sicili...